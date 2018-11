Real Madrid en AS Roma zonder te spelen naar knock-outfase CL

Biografie over Bram Tankink ziet levens­licht in Enschede

19:53 ENSCHEDE - Tank, het boek over de Twentse profwielrenner Bram Tankink, is vanmiddag in Enschede gepresenteerd. Dat gebeurde in Studio Balengebouw, waar Tankink zelf en auteur Ralph Blijlevens, sportredacteur van Tubantia, werden ondervraagd over de 343 pagina's tellende paperpack.