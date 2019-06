‘Real Madrid schakelt bij Plan B naar Donny van de Beek’

Martens schiet Oranje met late strafschop naar kwartfina­le WK

0:19 Oranje speelt zaterdagmiddag (15.00 uur) in de kwartfinale van het WK tegen Italië. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won vanavond in Rennes met de hakken over de sloot van Japan. Lieke Martens maakte in de 90ste minuut de winnende 2-1 uit een strafschop.