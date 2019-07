Real Madrid stalt verdediger bij Wolves, Frankfurt haalt spotgoedkope Rode

De transferperiode in Europa is in volle gang en dus regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende maanden niets van alle geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

Vallejo op huurbasis naar Wolverhampton Wanderers

De Wolves hebben hun eerste versterking deze zomer binnen. Jesús Vallejo wordt gehuurd van Real Madrid zo bevestigen beide clubs. De 22-jarige Spaanse verdediger moet in Madrid Sergio Ramos, Raphaël Varane en Nacho voor zich dulden. Hij komt bij zijn nieuwe werkgever binnen als aanvoerder van een kersverse Europees kampioen. Met Spanje Onder 21 won Vallejo deze zomer de EK-finale van Duitsland Onder 21 met 2-1.

Wolves on Twitter Introducing our first new face of the summer! #WelcomeVallejo ✍️🐺 https://t.co/By2dyeF0R7

Rode voor een schijntje naar Eintracht Frankfurt

Sebastian Rode heeft een contract getekend dat hem tot 2024 bindt aan Eintracht Frankfurt. De Duitse middenvelder speelde afgelopen halfjaar ook al voor de formatie van Adi Hütter. Hij maakte in die periode voldoende indruk dat Frankfurt hem besloot over te nemen van Borussia Dortmund, waar Rode overbodig was geraakt. Frankfurt betaalt naar verluidt slechts 4 miljoen euro voor de 28-jarige middenvelder. Middels bonussen kan het bedrag oplopen tot 6 miljoen euro.

Volledig scherm Sebastian Rode in het shirt van Eintracht Frankfurt. © EPA

Heerenveen test verdediger van ManUnited af

Volledig scherm Borthwick-Jackson in het shirt van Manchester United. © REUTERS De Engelse verdediger Cameron Borthwick-Jackson brak enkele jaren geleden onder Louis van Gaal door bij Manchester United, maar hij blijkt nu niet goed genoeg voor sc Heerenveen. De Friese club heeft Borthwick-Jackson afgetest. De 22-jarige Engelsman was een week op proef bij Heerenveen en deed in twee oefenwedstrijden mee.



Borthwick-Jackson werd al op zijn zesde opgenomen in de jeugdopleiding van ManUnited. In het seizoen 2015-2016 gebruikte Van Gaal de verdediger in tien wedstrijden in de Premier League. De afgelopen jaren speelde Bortwick-Jackson op huurbasis voor Wolverhampton Wanderers, Leeds United en Scunthorpe United.



Trainer Johnny Jansen liet de Engelse proefspeler deze week 90 minuten spelen tegen het VVCS-elftal. ,,Cameron heeft een lange tijd geen wedstrijden gespeeld, dat zie je terug in zijn spel. Hij is wel een fysiek sterke jongen met veel duelkracht en aan de bal is hij ook heel aardig”, zei Jansen na afloop. Het leidde niet tot een contractvoorstel.

Vermaelen tekent bij Vissel Kobe

De overgang diende zich al een tijdje aan en is nu officieel bevestigd: Thomas Vermaelen gaat voetballen in Japan bij Vissel Kobe. Het is dezelfde club als waar Barça-icoon Andrés Iniesta (35) onder contract staat. Kobe heeft met David Villa en Lukas Podolski nog twee oude sterren onder contract staan.



De 33-jarige Vermaelen was sinds begin deze maand transfervrij nadat zijn contract bij Barcelona ten einde liep. Eerder deze zomer ketste een overstap naar Al-Arabi in Qatar af. Het verblijf van de Belg in Catalonië was geen succes. De blessuregevoelige verdediger kwam in vier seizoenen slechts tot 34 wedstrijden in La Liga. Barça en Vissel Kobe spelen om 11.00 uur vandaag een oefenduel.

ADO na weekeinde in gesprek met El Khayati

Nasser El Khayati ontbrak ook gisteren in de laatste oefenwedstrijd tegen Oud-Heverlee Leuven (1-1) bij ADO Den Haag. De op een transfer azende aanvallende middenvelder krijgt nog even rust, maar na het weekeinde hoopt de clubleiding de gesprekken met hem te hervatten.

Hoewel de 30-jarige Rotterdammer over interesse niets te klagen heeft, is er nog geen club die met ADO een akkoord heeft over de afkoopsom voor het nog een jaar doorlopende contract van El Khayati. Vorige week ontbrak de topscorer van afgelopen seizoen, omdat hij in het Midden-Oost was om een transfer naar Qatar SC te regelen. Inmiddels is El Khayati terug in Nederland, maar dus nog niet bij ADO. ,,Hij is met zijn hoofd niet helemaal 100 procent bij ADO”, verklaart trainer Fons Groenendijk, die baalt van de situatie. ,,Ik vind het jammer, want we zijn ook allemaal liefhebber.” (Yorick Groeneweg)

Volledig scherm Nasser El Khayati. © Angelo Blankespoor

Sporting drijft United tot het uiterste voor Fernandes

Al langere tijd worden Bruno Fernandes en Manchester United aan elkaar gekoppeld. De Portugese spelmaker van Sporting Lissabon zou een transfer naar de vervallen grootmacht wel zien zitten. Fernandes moet circa 60 miljoen euro kosten, zo schat Manchester United in. Een deal tussen beide clubs is er echter nog niet gesloten. United zou volgens The Standard zelfs behoorlijk gefrustreerd aan het raken zijn. Sporting heeft laten doorschemeren dat Fernandes mag vertrekken én dat Manchester United hem wil hebben om zo de prijs op te drijven.

Volledig scherm Bruno Fernandes draait de voorbereiding gewoon mee bij Sporting Lissabon. © AP

Peperdure Pépé kan kiezen

Nicolas Pépé is een van de meeste gewilde spelers in Europa deze transferzomer. De 24-jarige buitenspeler kende een ijzersterk seizoen bij OSC Lille met 22 treffers en 11 assists. De Franse ploeg eindigde in de Ligue 1 als tweede, achter Paris Saint-Germain. Om zijn nek hangt een prijskaartje van 80 miljoen euro. Lille-voorzitter Gerard López gaf aan dat vier clubs bereid zijn dit bedrag af te tikken. Eén van die clubs is Napoli, dat is bekend. Volgens Engelse media maakt Arsenal echter de grootste kans om de Ivoriaan in te lijven. Andere mogelijke gegadigden: Manchester United, Liverpool en Paris Saint-Germain.

Volledig scherm Nicolas Pépé. © AP