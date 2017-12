Real Madrid treft PSG in achtste finales, Robben tegen Babel

Engeland is met liefst vijf ploegen vertegenwoordigd in de achtste finales. Naast Chelsea zijn dat Manchester City, Tottenham Hotspur, Liverpool en Manchester United.



Tottenham speelt tegen Juventus, de verliezend finalist van vorig seizoen. Manchester City, overtuigend koploper in de Premier League, kreeg FC Basel als volgende opponent. Bij de Zwitserse kampioen staat de Nederlander Ricky van Wolfswinkel in de spits. De oud-speler van onder meer FC Utrecht en Vitesse is momenteel geblesseerd.