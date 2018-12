Real Madrid voelt zich thuis in de Arena

Zes keer kansloos

Op basis van de statistieken heeft Ajax weinig kans zou je zeggen. De Amsterdammers haalden in 1996 de finale van de Champions League en wonnen in 1973 de Europa Cup 1 in een seizoen waarin onder meer werd afgerekend met Real Madrid, maar die successen zijn van de vorige eeuw. De laatste zes keer dat beide ploegen tegenover elkaar stonden – steeds in de groepsfase van de Champions League – ging Ajax kansloos onderuit. Het doelsaldo: twee goals voor, twintig goals tegen. Veelzeggend.

Succesvol in Arena

De laatste keer dat Real Madrid verloor in Amsterdam – op 13 september 1995 met 1-0 door een goal van Marc Overmars – speelde Ajax zijn Europese wedstrijden nog in het Olympisch Stadion. In de Arena voelt de ‘Koninklijke’ zich heel wat beter thuis. In 1998 won de Spaanse grootmacht er de Champions League-finale van Juventus: 1-0. En daarna had het dus drie keer op rij geen moeite met Ajax.