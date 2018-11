Real mist drie verdedigers in Tsjechië

De vleugelverdedigers Dani Carvajal en Marcelo zijn geblesseerd, evenals Raphaël Varane, de vaste kompaan van Ramos centraal achterin. In de gewonnen competitiewedstrijd zaterdag tegen Real Valladolid (2-0) debuteerde daarom linksback Sergio Reguilón in La Liga. Ramos had verder gezelschap van Alvaro Odriozola en Nacho. Solari heeft met Javi Sánchez nog maar één verdediger achter de hand, omdat ook Jesús Vallejo geblesseerd is. Aanvaller Mariano Diaz staat aan de kant met hamstringklachten.



Real Madrid won twee weken geleden voor eigen publiek met 2-1 van Viktoria Pilsen. De titelhouder in de Champions League verloor eerder van CSKA Moskou en staat met zes punten uit drie duels tweede in de groep achter AS Roma, dat een beter doelsaldo heeft.