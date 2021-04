Real-president haalt uit naar UEFA-baas Ceferin: ‘Heeft niets met fatsoen te maken’

Van de UEFA verwacht de 74-jarige Florentino Pérez dat de instantie het voetbal promoot. ,,Het enige wat Ceferin heeft gedaan, is de initiatiefnemers onderuit halen. Voor ons was zijn uitval beledigend en bedreigend. Ik begrijp niet waar de haat vandaan komt. Dit hadden we niet verwacht.”



Samen met elf andere Europese topclubs maakte Real Madrid in de nacht van zondag op maandag bekend de min of meer besloten Super League te hebben opgericht. De UEFA dreigde met maatregelen tegen de clubs en de spelers. Ook in Engeland was er heftig verzet van fans en politiek. De meeste clubs stapten vervolgens uit de nieuwe competitie.