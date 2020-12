Real probeert tegen Gladbach CL-afgang te voorkomen, ook Inter en Atlético in gevarenzone

Kobe Bryant met stip op één: dit zijn de meest bezongen sporters ter wereld

15:46 Kobe Bryant is de sporter die ter wereld het vaakst is bezongen in bekende (pop)liedjes. Hij blijft Lionel Messi en Michael Jordan ver voor, terwijl voetbal bij muzikanten de meest populaire sport is. Dat blijkt uit een Brits onderzoek.