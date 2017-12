Real steekt schlemiel Sunderland hart onder de riem met 'classy' brief

De aanvaller van Sunderland scheurde 18 november tegen Millwall (2-2) de kniebanden van zijn linkerknie. Watmore was na een absentie van ruim tien maanden in september teruggekeerd in het elftal van oud-FC Utrecht-doelman Robbin Ruiter, toen het vorige maand wéér mis ging.



De tweede zware knie blessure in korte tijd greep Real Madrid-voorzitter Florentino Pérez zo aan, dat hij zijn directeur Emilio Butragueño opdracht gaf Watmore een hart onder de riem te steken. De vader van de 23-jarige oud-jeugdspeler van ManUnited, Ian Watmore plaatste een foto van de brief op Twitter. ,,Namens onze voorzitter Florentino Pérez en alle mensen die bij Real werken, wensen we jou een voorspoedig en snel herstel toe van je knieblessure'', schrijft El Butre.



Wat Ian Watmore betreft mag Real na deze geste opnieuw zegevieren in Europa. ,,Hoe classy is dat van Real Madrid?'', schreef Watmore sr. ,,Ik hoop dat ze weer de Champions League winnen.''