Real voorkomt blamage dankzij Benzema, Inter met lege handen

Hoewel Real Madrid de vorige wedstrijd in de Champions League verrassend met 2-0 verloor van Sjachtar Donetsk en het daardoor zakte naar de derde plek in groep B, stond de ploeg van Zidane er toch goed voor. Met een overwinning op Borussia Mönchengladbach zou Real zich alsnog plaatsen voor de volgende ronde van de Champions League.

Karim Benzema gaf direct het goede voorbeeld. Op aangeven van Luka Modric kopte hij al in de negende minuut raak. Op bijna identieke wijze verdubbelde de Fransman de score in de 32ste minuut, door opnieuw op aangeven van Modric de 2-0 tegen de touwen te koppen. Modric leek vlak voor rust zelf voor de 3-0 te tekenen, maar zijn treffer werd wegens buitenspel afgekeurd. In de slotfase van de tweede helft tekende Benzema bijna voor een hattrick, maar zijn poging van dichtbij spatte uiteen op de lat. De overwinning gaf de ploeg van Zidane niet meer uit handen.

In de andere wedstrijd in groep B was het een stuk spannender. Inter jaagde al vanaf het begin op de treffer en had een zege nodig om zich in extremis te plaatsen voor de knockout-fase. De ploeg van Stefan de Vrij was met Romelu Lukaku en Lautaro Martinez meerdere malen dicht bij de verlossende treffer, maar gescoord werd er niet. Inter blijft dus steken op 6 punten en staat met lege handen. Voor Sjachtar rest de Europa League, Borussia Mönchengladbach mag met Real Madrid mee naar de knockout-fase.