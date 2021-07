Reamon Sluiter kreeg tien verzoeken van vrouwen, maar koos toch voor een man - met succes

ROTTERDAM - De magische top 100 is in zicht voor Tallon Griekspoor, de beste Nederlandse tennisser van dit moment. Raemon Sluiter (43) staat hem sinds begin dit jaar bij en hun samenwerking brengt onmiskenbaar succes. „We zijn een team.”

Raemon Sluiter kreeg zo’n tien verzoekjes van vrouwelijke speelsters met de vraag of hij hun fulltimecoach wilde worden. Hij en zijn pupil Kiki Bertens waren net uit elkaar gegaan - dat was eind 2019. De coach voelde de klik niet, wil het niet voor het geld doen, hoeft niet zo nodig op de grandslams te lopen en zag het niet meer zitten om zoveel op reis te zijn. Pas na het telefoontje van Tallon Griekspoor (25) uit Nieuw-Vennep begon het te borrelen. Alles viel samen.

„Mijn leven, maar ook dat van mijn vriendin Fatima, heeft 4,5 jaar in het teken gestaan van Kiki”, legt hij uit. „We zaten zeker 32 weken per jaar in het buitenland. Dat is heel intens. Als ik een speelster uit het buitenland zou gaan coachen, komen daar nog eens twaalf trainingsweken in een ander land bij. Dan ben je dus 44 weken per jaar op pad en zet je je hele leven op zij. Dat wil ik op dit moment niet.”

Twee kapiteins

De coach is deze week thuis in Rotterdam, terwijl Griekspoor in Gstaad en Kitzbühel speelt en de top 100 kan bereiken. Hij gaf donderdag op, maar zet zijn missie voort. De tennisser wordt daar begeleid door Dennis Schenk, die al veel langer zijn coach is. „Je hoort weleens dat twee kapiteins op een schip niet werkt, maar bij ons gaat het heel goed. Dennis en ik doen het samen, we bellen elke dag. Nu zijn zij op pad, de vorige maand reisde ik mee. Sinds vorige maand is fysiektrainer Bas van Bentum erbij gekomen, ook hij reist hij vaak mee. Voor ons werkt dit.”

Waarom Griekspoor wel en de tien vrouwen niet? „Tallon wil verbeteren en er alles aan doen. Hij vertelde me dat hij iemand miste als Dennis niet mee op reis is en dan iemand nodig heeft die ’m achter zijn reet aanzit. Dat hij niet zo scherp is als hij het zelf in moet vullen en een stapje minder zet. Hij kent zijn tekortkomingen. Ik heb die plek ingenomen. Tallon brengt het nu op om dag in, dag uit te werken.”

Recht voor de raap

Komt bij dat Sluiter zich graag inzet voor het Nederlandse tennis. „Dat gaat me aan het hart. Het viel samen: Tallon wil graag, is Nederlander, ik reis maar de helft van de tijd met hem mee en er is veel vertrouwen in het team onderling. Dat het behoorlijk goed gaat, is natuurlijk heel tof. Tallon is recht voor zijn raap, dat ben ik ook. Ik vind samenwerken met mannen en vrouwen vergelijkbaar. Bij Kiki koos ik alleen mijn toon en het moment beter. Ik was voorzichtiger.”

Dan die magische top 100 die gloort. Hoe mooi is dat? Griekspoor begon in Gstaad als nummer 105 en er staat op dit moment geen enkele Nederlander boven hem. Een van de beste 100 tennissers van de wereld zijn, is heel knap. Het is ook een vrijbrief voor de grote toernooien. De speler wandelt een nieuwe wereld binnen.

Tennisles van Zverev

„Het is een mooie eerste stap, maar het houdt niet opeens op als je 99ste van de wereld staat. Juist dan moet je door”, vindt Sluiter. „Tallon heeft in zijn carrière wel steeds vooruitgang geboekt, maar nooit megastappen gezet. Nu presteert hij constanter, wint toernooien. Als ik naar spelers in de top 70 kijk, weet ik dat hij er niet of nauwelijks voor onder doet.”

Team Griekspoor reist verder, op weg naar meer. De tennisser kwalificeerde zich onlangs voor het eerst voor Wimbledon en stuitte op Alexander Zverev, nummer 5 van de wereld. Sluiter: „Tallon heeft een behoorlijke tennisles van anderhalf uur gekregen. Alles was nieuw, een partij tegen een top 10-speler, op baan 1, met die ambiance. Dat is wennen en elke ervaring brengt hem verder.”