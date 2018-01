'Reanimatie van Nouri was dramatisch'

Volgens de anesthesioloog leert elke arts tijdens de opleiding de procedures rond een reanimatie. ,,Ik kan me niet voorstellen dat een sportarts die cursus niet heeft gehad. Je mag verwachten dat hij daarin onderlegd is. In dit geval lijkt het alsof ze de diagnose gemist hebben en pas laat in de gaten hadden dat Nouri een hartstilstand had.’’



De SEH-arts heeft zelf in vergelijkbare gevallen bij jonge mensen gezien dat een AED op een wonderlijke wijze iemand weer kan oplappen. ,,Je weet nooit wat de uitkomst bij Nouri was geweest. Maar hij had de kans om er goed uit te komen. Die kans heeft hij nu niet gehad. Ajax zegt elke keer dat er goed is gereanimeerd maar ook op basis van tv-beelden durf ik te zeggen dat dat niet zo is. De reanimatie was dramatisch. Ik heb nog geen collega gesproken die het niet met me eens is. In feite is er acht minuten niks gedaan.’’



De familie Nouri heeft inmiddels een letselschadeadvocaat in de arm genomen. Die presenteert binnenkort zijn conclusies over een onderzoek naar de hulpverlening en het nieuws dat de KNVB en Ajax al in 2014 wisten dat Nouri een hartafwijking had. Als blijkt dat bij de reanimatie fouten zijn gemaakt, kan de familie Ajax wettelijk aansprakelijk stellen.