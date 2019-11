Rechter spreekt Vinokoerov en Kolobnev vrij over ‘verkochte’ LBL

De Kazak Vinokoerov en de Rus Kolobnev reden ruim negen jaar geleden samen aan de leiding in de finale van La Doyenne. Ze sprintten voor de overwinning, maar de ultieme finale leek niet helemaal eerlijk en sportief te verlopen. Vinokoerov zou destijds zijn medevluchter 150.000 euro hebben betaald om te mogen winnen.



Beide ex-renners hebben de corruptie altijd ontkend. De rechter in Luik sprak hen vanmorgen vrij vanwege gebrek aan bewijs. Het gerecht onderzocht onder meer het e-mail- en bankverkeer van de twee verdachten in Zwitserland en Monaco. Tussen juli en december van 2010 zou er destijds 100.000 en 50.000 euro overgeschreven zijn van de Monegaskische bankrekening van Vinokoerov naar de Zwitserse rekening van Kolobnev. Dat bleek, zo oordeel de rechter, onjuist.