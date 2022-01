Rechter weigert zaak Djokovic met twee dagen uit te stellen

Directeur Australian Open prijst medewer­kers in Djoko­vic-situatie: ‘Ons team heeft geweldig werk verricht’

Directeur Craig Tiley van de Australian Open heeft in een interne video zijn medewerkers geprezen over hoe ze hebben gehandeld in de situatie rond tennisser Novak Djokovic. ,,Er wordt veel met de vingers gewezen en er vallen veel verwijten, maar ik kan je verzekeren dat ons team geweldig werk heeft verricht en alles heeft gedaan wat het kon volgens alle meegekregen instructies”, aldus Tiley in de video die is uitgelekt.

8 januari