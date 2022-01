Rechter weigert zaak Djokovic uit te stellen, Boris Becker: ‘Novak is geen idioot’

De 34-jarige Djokovic verblijft sinds enkele dagen in een hotel in Melbourne. De Servische nummer 1 van de wereld zag zijn visum donderdag bij aankomst in Australië door de douane ingetrokken worden omdat hij niet kon aantonen waarom hij over een ‘medische vrijstelling’ zou beschikken om zonder vaccinatiebewijs het land in te mogen om deel te kunnen nemen aan de Australian Open. De advocaten van Djokovic meldden zaterdag dat Djokovic half december besmet zou zijn geweest met het coronavirus.

Boris Becker

Tennislegende Boris Becker neemt het op voor zijn voormalig pupil. Volgens de Duitser wordt de nummer 1 van de wereld ten onrechte zwartgemaakt. ,,Je moet zijn beslissing respecteren. Als je niet wordt gevaccineerd, wil dat nog niet zeggen dat je een slecht mens bent”, aldus Becker over Djokovic. ,,Natuurlijk is iedereen gelijk voor de wet, maar hij verdient niet de manier waarop hij momenteel wordt behandeld.”

Becker vindt dan ook niet dat Djokovic onzorgvuldig heeft gehandeld. ,,Hij vloog naar Australië in de wetenschap dat hij een geldige inreisvergunning had. Als de papieren die hij ontving niet in orde waren geweest, zou Novak nooit op het vliegtuig zijn gestapt. Hij is tenslotte geen idioot”, aldus de zesvoudig grandslamkampioen. Becker won de Australian Open zelf in 1991 en in 1996.