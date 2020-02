Recordgoal Mertens niet voldoende voor Napoli tegen Barcelona

Al zullen de positieve gevoelens straks mogelijk overheersen. Het is immers niet elke Napoli-voetballer gegeven Diego Maradona, goed voor 115 treffers, onder je te houden op de clubtopscorerslijst allertijden. Dries Mertens uit Leuven dus wel. Tegen een voor rust teleurstellend FC Barcelona, waarin Frenkie de Jong zich amper kon laten zien, voegde de aanvaller weer een bladzijde toe aan zijn jongensboek. Met een fraaie uithaal met rechts gaf hij, oud-speler van AGOVV, FC Utrecht en PSV, keeper Marc-André ter Stegen het nakijken.



Over drie weken is de return in Camp Nou. Onduidelijk is nog of Mertens dan inzetbaar is. Vaststaat dat de Napoli-artsen er alles aan zullen doen om de Belgisch international snel op te lappen. Al was het maar vanwege zijn status, die na vanavond alleen maar groter is geworden in Stadio San Paolo. In ‘het huis van god’, dat van Maradona dus, is Dries Mertens definitief toegetreden tot de allergrootsten.



Barcelona moet het over drie weken doen zonder Arturo Vidal, die in de slotfase zijn tweede gele kaart ontving en daardoor geschorst is. Gérard Pique viel in de blessuretijd geblesseerd uit. Onduidelijk is of hij op tijd hersteld zal zijn voor de Clásico.



Bekijk hieronder de doelpunten van Mertens en Griezmann.