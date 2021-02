Red Bull-baas Horner: ‘Als Hamilton stopt staat Verstappen bovenaan het Mercedes-lijstje’

,,Als Lewis besluit te stoppen, weet ik zeker dat Max bovenaan het lijstje van Mercedes staat‘’, zegt Red Bull-baas Horner in de Britse krant The Independent. ,,De realiteit is echter, zoals het altijd gaat met dit soort dingen, dat er allerlei prestatieclausules zijn in Max’ contract. Het gaat niet om een coureur te dwingen ergens te blijven. Het gaat ook meer om relaties dan om contracten. En je trekt pas een contract uit de la als je een probleem hebt, is mijn ervaring. Onze relatie met Max is erg sterk, hij gelooft in het project, in wat we doen, en hij ziet de investering die Red Bull doet. Ik ben ervan overtuigd dat we niet naar contractuele clausules hoeven te verwijzen. Het is aan ons om een auto af te leveren die de strijd aankan met Mercedes.”