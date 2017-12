Red Bull-baas Horner: Max legt lat hoger voor Ricciardo

De teambaas van Red Bull is lovend over zijn twee coureurs, die dit seizoen drie keer een Formule 1-race wonnen (Verstappen 2x, Ricciardo 1x). ,,Als rijdersduo zijn ze geweldig om mee te werken'', vertelt Horner. ,,Max heeft de lat wel echt hoger gelegd, zeker op zaterdag in de kwalificatie.'' Verstappen eindigde in dertien van de twintig kwalificaties boven zijn teamgenoot. Dat zegt volgens Horner echter niet heel veel: ,,Want de onderlinge verschillen tussen Max en Daniel zijn vaak erg klein, wat ook precies is wat je wil.''



In de WK-stand wist Ricciardo als vijfde te eindigen, vlak voor Verstappen (200 om 168 punten). De Nederlandse coureur kende een matig middenstuk van het seizoen, terwijl de Australiër aan het einde van het seizoen pech kende. ,,Hij had toen pech terwijl er goede resultaten in zaten. In Mexico had hij op het podium kunnen eindigen en misschien zelfs tweede kunnen worden, en in Amerika ook. Die pechreeks eind 2017 was zwaar, maar hij is al wat ouder, heeft het al eerder meegemaakt en ging er enorm goed mee om'', kijkt Horner terug.



Ondanks alles weet Horner dat hij met Verstappen en Ricciardo twee topcoureurs in huis heeft, die ook samen goed door één deur kunnen. ,,Op de baan zijn ze rivalen en racen ze hard tegen elkaar, maar ze respecteren elkaar en het feit dat ze voor een team rijden.''