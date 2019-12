Red Bull-baas verwacht in 2021 geen stoelendans bij topteams

Ajax weer in de Europa League: nog geen AZ, maar APOEL wel weer optie

12:29 Ajax was vorig seizoen een paar seconden verwijderd van een plek in de Champions League-finale. Gisteravond werd de ploeg van Erik ten Hag al in de poulefase uitgeschakeld. De Europa League voelt nu voor veel spelers en supporters nog als een straf, maar er is genoeg om naar uit te kijken.