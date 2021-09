Red Bull feliciteert jarige Max Verstappen in het Nederlands

Dit is de WK-stand Formule 1: Hamilton met miniem verschil voor Verstappen

26 september Lewis Hamilton ligt weer op pole position in de strijd om het wereldkampioenschap in de Formule 1. Met zijn 100ste GP-zege, haalde hij Max Verstappen in bovenaan de stand. Het verschil is met twee puntjes nog altijd minimaal: 246,5 om 244,5.