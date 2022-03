Red Bull gelooft in herstel op verbeterd circuit van Jeddah: ‘We komen sterker terug’

Voor het eerst rijden vrouwen in Formule 1-auto in Saoedi-Ara­bië

Alpine heeft in Saoedi-Arabië voor een primeur gezorgd. Voor het eerst reden in het Arabische land vrouwen in een Formule 1-auto. Voorafgaand aan de Grote Prijs van Saoedi-Arabië mochten Aseel Al Hamad en Abbi Pulling in een oudere auto van de Franse renstal, de E20, racen in en om hoofdstad Riyad.

