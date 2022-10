Red Bull hoopt na blunder op wonder voor Max Verstappen: ‘Blijven geloven dat alles nog om te draaien is’

Waterpolo: eerste zege Het Ravijn in Champions League, Sarajevo met ruime cijfers verslagen

Het Ravijn heeft de eerste overwinning in de Champions League binnen. Sarajevo, de zwakke broeder in de poulefase werd met 31-3 verslagen. Zondag volgt het laatste duel voor Het Ravijn. Tegenstander is dan het Hongaarse Vasas, dat na drie speelronden nog ongeslagen is.

1 oktober