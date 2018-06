Red Bull kiest voor Honda-motoren in 2019 en 2020

Hoewel de renstal succesvolle jaren kende met Renault toen Sebastian Vettel vier wereldtitels veroverde, is het sinds de introductie van de hybridemotor kommer en kwel. Red Bull wist geen aansluiting te vinden met de snelle Mercedessen.



Honda stapte in 2015 weer in de Formule 1 bij McLaren. Die samenwerking verliep dramatisch en sinds dit seizoen werkt Honda samen met Toro Rosso, het zusterteam van Red Bull. De stappen die de Japanse motorfabrikant daar maakt, hebben Red Bull doen besluiten om voor 2019 voor de Honda te kiezen.



,,Na uitvoerig overleg geloven we dat dit de beste keuze is voor Red Bull", vertelt Christian Horner. ,,We zijn onder de indruk van de snelle stappen die Honda heeft gezet bij ons zusterteam Toro Rosso."



Het grote voordeel van de samenwerking met Honda voor Red Bull is dat de Japanners zich volledig kunnen focussen op Red Bull. Bij de Renault-motoren was Red Bull 'slechts' een klant van de Fransen.



Het contract met Honda loopt af na het seizoen 2020. In 2021 worden de nieuwe motorreglementen van kracht en zullen waarschijnlijk nieuwe leveranciers in de Formule 1 stappen. Zo worden Aston Martin, Porsche en Cosworth genoemd als mogelijke nieuwe motorleveranciers.



