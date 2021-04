Red Bull maakt duidelijk statement in Formule 1 met 'grootste investering ooit’

Door Arjan Schouten



Samen schoven ze aan bij de middagpersconferentie in Portugal, Christian Horner en Toto Wolff. Natuurlijk ging het over de pikante move van Red Bull Racing, dat hoofd engineering Ben Hodgkinson van Mercedes contracteerde. Een ‘strategisch slimme zet’ meende Wolff, die Horner meer het woord liet. De teambaas van Max Verstappen sprak uitvoerig over de op te zetten Red Bull Powertrain Campus, waar de formatie straks de motoren in eigen beheer gaat ontwikkelen. ,,Dit is onze grootste investering sinds we gestart zijn in de Formule 1, dus ook een duidelijk statement over onze intenties voor de toekomst’’, aldus Horner.