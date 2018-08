Red Bull: Met Honda zullen we volgend jaar sneller zijn dan Renault

Aan het huwelijk met de Fransen komt aan het einde van dit seizoen een einde. De afgelopen jaren wist Renault geen goede en betrouwbare motor te leveren aan Red Bull en dat steekt bij Marko. ,,Renault is op dit moment niet op het niveau van Mercedes of Ferrari. In tegenstelling tot Daniel Ricciardo (die juist vertrekt naar Renault red.) hebben wij het vertrouwen in de Fransen verloren. Met Honda hebben we een partner die volledig toegewijd is, beschikt over de menselijke en technische middelen en ons ziet als het nummer 1-team. Bij Renault we waren gewoon een klant. We zijn eerlijk behandeld, maar natuurlijk had het eigen team altijd voorrang. De belofte van Renault dat ze competitief zouden zijn, is nooit uitgekomen", vertelt Marko aan het TV-kanaal van Red Bull, ServusTV.

Marko kan de overstap van Ricciardo naar het Franse team dan ook niet begrijpen. ,,Het was een vreemd verhaal. We hebben meerdere afspraken en verbeteringen doorgevoerd tijdens de contractbesprekingen. Daarna zou hij het tijdens de testdagen in Hongarije ondertekenen. Dat is niet gebeurd. Ik kan alleen maar bedenken dat hij geen vertrouwen heeft in Honda en dat Renault hem heel veel geld heeft geboden. Ik denk dat het voor hem heel lastig gaat worden om 'shoey's' te drinken", zo verwijst de Oostenrijker naar de manier waarop Ricciardo zijn overwinningen viert. ,,Het is jammer, want hij is één van de sterkste coureurs. Zijn inhaalacties zijn simpelweg fantastisch. In de kwalificatie kon hij de laatste tijd echter niet op het niveau van Max mee."

Gasly

Gisteren maakte Red Bull bekend dat Pierre Gasly volgend seizoen de overstap maakt van Toro Rosso naar Red Bull. De 22-jarige Fransman wordt dan de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. ,,Pierre zit pas in zijn tweede jaar van de Formule 1, dus hij mist nog routine. Maar hij zit niet ver van Max's pure snelheid in de kwalificatie af. Daar ligt dan ook zijn kracht. We verwachten dat hij halverwege volgend jaar het gemis van Ricciardo kan opvangen. We moeten nu een vervanger zoeken bij Toro Rosso. Dat zal voor Monza (2 september red.) gebeuren."



Gasly werkt bij Toro Rosso al met de motoren van Honda en Marko ziet dat de Japanners bij het zusterteam enorm goed werk leveren. ,,Alles functioneert goed en volgend jaar wordt het nog beter. Honda heeft in Sakura een ontwikkelingscentrum staan dat niemand kan evenaren."



De samenwerking tussen Honda en McLaren was de afgelopen jaren desastreus. De motor viel vaak stil en de snelheid was er niet. Toch is Marko niet bang dat eenzelfde scenario zich bij Red Bull gaat herhalen. ,,Wij werken anders met Honda samen, dan McLaren dat deed. Zij dicteerden aan Honda hoe de motor eruit moest zien, terwijl wij simpelweg hebben gezegd: 'wij willen de best mogelijke motor.' Dan passen we het daarna wel in het chassis. De Japanners hebben fouten gemaakt, maar er zijn genoeg veranderingen doorgevoerd en ze hebben adviseurs aangenomen. De vorm van Toro Rosso laat zien dat ze op de juiste weg zijn. Ik weet zeker dat we volgend jaar sneller zijn dan Renault."

