‘Red Bull moet twee keer zo hard aan de bak’

Door Rik Spekenbrink



Het is van alle tijden in de Formule 1. Denk je net de krachtsverhoudingen in de sport een beetje te begrijpen, is het twee weken later op een ander circuit to-taal anders. Neem Ferrari. In de winterse testweken in Barcelona oppermachtig, bij de eerste grand prix in Australië worstelend met van alles en nog wat, en gisteren in Bahrein weer dominant – ook al liet de uitslag dat niet zien.



,,It’s all in the details”, zegt Robert Doornbos, oud F1-coureur. ,,Dat is het mooie van deze heerlijk complexe sport.” Om te beginnen: ook de grootste kenners hebben niet overal een antwoord op, zegt de Rotterdammer. ,,Bij Ferrari zelf hebben ze nu ook grote vraagtekens. Kansloos in Melbourne, nu megadominant. Het is ook na twee races nog te vroeg om grote conclusies te kunnen trekken over welk team nu het beste pakket heeft.”