Red Bull raakt hoofd aerodynamica kwijt aan Aston Martin

Aston Martin kondigde afgelopen juni al aan dat het Fallows had ingelijfd, maar toen hield teambaas Christian Horner van Red Bull de ‘transfer’ nog tegen. Hij hield Fallows aan zijn contract, dat liep tot medio 2023. Beide teams lieten dinsdag weten dat er nu overeenstemming is bereikt. Tot 1 april blijft Fallows nog in dienst van Red Bull, de dag erna is hij de technische baas bij Aston Martin. Dat team maakte eerder bekend dat Mike Krack de nieuwe teambaas is.