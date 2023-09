Red Bull Racing wil alle records breken: ‘De motivatie is sky high nu Max Verstappen van die exceptionele dingen doet’

LIVE La Liga | Frenkie de Jong en FC Barcelona willen zegereeks vervolg geven tegen Osasuna

FC Barcelona komt, met Frenkie de Jong als een van de sleutelspelers, langzaam op gang in La Liga na een doelpuntloos gelijkspel in de eerste speelronde. De regerend kampioen van Spanje wist in de laatste twee wedstrijden de drie punten te pakken. Barça gaat vanavond (aftrap 21.00 uur) op bezoek in Pamplona bij Osasuna, dat met zes punten na drie duels één punt minder heeft dan de ploeg van trainer Xavi. Volg de belangrijkste ontwikkelingen in ons liveblog.