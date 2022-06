Red Bull stuurt F2-rijder Jüri Vips de laan uit na racistische uitlatingen

Het spel was via een livestream te volgen en daarop waren de racistische uitlatingen te horen. Red Bull reageerde door de Formule 2-coureur tijdelijk te schorsen en een onderzoek in te stellen, maar komt nu met het nieuws naar buiten dat Vips niet meer welkom is.



Op Instagram bood Vips al zijn excuses aan, maar die komen te laat. ,,Deze taal is onacceptabel en geen voorbeeld van mijn waardes en principes", schreef hij nog. ,,Ik heb heel veel spijt van mijn acties. Ik zal volledig meewerken aan het onderzoek.”



Dat onderzoek heeft dus geleid tot zijn vertrek. ,,Het team keurt geen enkele vorm van racisme goed", schrijft Red Bull in een verklaring.