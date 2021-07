Verstappen werd op Silverstone in de eerste ronde, bij het ingaan van de Copse-corner, aangetikt door Lewis Hamilton. Verstappen crashte en viel uit, waarna de Mercedes-coureur de Grand Prix van Groot-Brittannië won.

,,Het is het grootste ongeluk dat Max heeft gehad sinds het begin van zijn loopbaan", kijkt Horner in zijn column op de website van Red Bull terug. ,,Het was de eerste en hopelijk laatste keer dat hij naar het ziekenhuis moest. Toen Max na de crash niet kon reageren via de teamradio, stond de tijd stil. Op dat moment vergeet je alles, behalve de veiligheid van de coureur, een persoon die als een familielid is voor ons allemaal. Het herinnert je aan het risico en de beloning in onze sport. Toen hij eindelijk kon spreken, was de opluchting enorm. En toen we zagen dat hij door het medische team uit de auto werd geholpen, zij het wat verdwaasd en met ondersteuning, gaf dat een ongelooflijk gevoel.”

,,Dat het goed is afgelopen, is voor een groot deel te danken aan de veiligheidsstandaard van de auto's. De impact was zo groot, dat de stoel van Max was gebroken. De auto had heel makkelijk om kunnen slaan, maar dat gebeurde gelukkig niet.”

,,Ik sprak Max maandag weer en toen voelde hij zich alsof hij een paar ronden in de ring had gestaan met Tyson Fury. Hij was behoorlijk beurs, maar ook opgelucht en dankbaar voor het optreden van het medische team, net als wij allemaal.”

Hamilton vierde zijn zege uitbundig, iets wat niet goed viel bij Verstappen en zijn ploeg. Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde vervolgens dat de aantijgingen richting Hamilton ‘zo persoonlijk’ waren.

,,Dit was een incident op de baan tussen twee van de beste coureurs van de wereld”, schrijft Horner. ,,Op het moment dat een van die coureurs in het ziekenhuis ligt en de omvang van zijn verwondingen nog niet duidelijk is, de auto is afgeschreven en de stewards de verantwoordelijke coureur hebben bestraft, is het logisch dat er bij alle partijen emoties in het spel komen. Ik vond ook hun verhaal dat Max op dat moment ‘overdreven agressief’ reed, onterecht. Je hoeft alleen maar te kijken naar het feit dat Max nul strafpunten op zijn licentie heeft staan en de afgelopen jaren niet schuldig is bevonden aan inschattingsfouten op de baan.”

,,De agressieve, 17-jarige rookie Max Verstappen, waar Hamilton op doelt, is niet de Max Verstappen van vandaag de dag. Net als dat Hamilton niet dezelfde coureur is als hij was toen hij de sport binnen kwam.”

,,Ze zijn allebei compromisloos in hun rijstijl, maar het zijn allebei zeer bekwame coureurs met veel ervaring. De realiteit is dat Hamilton nu met een competitieve auto te maken heeft. Ik ben het ermee eens dat beide coureurs respect voor elkaar moeten tonen, maar Hamilton was zondag de agressor.”

Quote Het is niet voor te stellen dat je je coureur daarover niet informeert. Christian Horner

,,Ik ben ook nog steeds teleurgesteld over het feest dat gevierd werd. Het team van Mercedes was bekend met de ernst van de crash, want het werd overal gemeld dat Max naar het ziekenhuis moest. Het is niet voor te stellen dat je je coureur daarover niet informeert. Al is het maar om je coureur te beschermen voor het geval hij te uitbundig gaat juichen. Zeker als het het resultaat was van een incident waarvoor hij is bestraft.”

Volgens Horner bedraagt de opgelopen schade voor Red Bull zo’n 1,8 miljoen dollar en werkt het team nog altijd aan mogelijke juridische stappen.

Volgend weekeinde staat de Grand Prix van Hongarije op de planning. Verstappen is nog altijd de leider in de stand om de wereldtitel en heeft een voorsprong van acht punten op Hamilton.

