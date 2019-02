Red Bull verrast opnieuw met speciale kleurstelling

De RB15 wordt voor Verstappen de zesde auto waarmee hij gaat rijden in de koningsklasse. In 2015 begon hij namens Toro Rosso in de STR11. Na vier races in opvolger STR12 stapte hij begin 2016 over naar Red Bull Racing, om daar zijn eerste race in de RB12 meteen te winnen in Spanje. In de RB13 kende hij aanvankelijk veel pech, maar na de zomer van 2017 won hij met die auto nog in Maleisië en Mexico. In de RB14 draaide hij vorig jaar zijn beste seizoen, met de vierde plaats in de WK-stand en zeges in Oostenrijk en Mexico.