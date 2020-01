Reekshoofd Harms uitgeschakeld door tweevoudig BDO-kampioen Waites

Harms stond met 2-0 in sets voor, maar gaf het daarna uit handen. Eerder op de dag slaagde Chris Landman er wel in om de kwartfinales te bereiken. Landman stond met 3-1 in sets achter tegen Ben Hazel, maar slaagde er toch in om alle drie daaropvolgende sets naar zich toe te trekken. In de volgende partij neemt hij het op tegen Wayne Warren.



Later op de avond komt Richard Veenstra in actie tegen David Evans. Martijn Kleermaker kan zich donderdag eventueel als derde landgenoot bij de laatste acht voegen. Daarmee blijft de kans aanwezig dat Christiaan Kist (2012) een opvolger krijgt.