Regen dwarsboomt kwartfinales op Roland Garros

Titelverdediger Nadal leidt bij de regenpauze met 2-0 en 4-2 tegen Nishikori en leek simpel af te stevenen op de halve finales. In de Zwitserse kraker tussen Federer en Wawrinka was nog weinig te zeggen over de afloop. King Roger leidt met 2-1 in sets. In de vierde set staat het 3-3.