Regen dwarsboomt rentree Dominic Thiem

Organisator Alex Antonitsch kon er in de Oostenrijkse krant Kleine Zeitung niet over uit. ,,Hele erg jammer dit. Eindelijk zou er weer worden getennist. Alles stond klaar, we hadden zelfs maatregelen genomen om de aangekondigde regen het hoofd te bieden, maar tegen zoveel wateroverlast was geen kruid gewassen. Door de nog geldende coronamaatregelen was er ook helaas geen personeel beschikbaar om een tennisdoek over het tennisveld te leggen.”



Door de langdurige tennispauze waren de Oosterijkse Pro Series al dagen in hun sas met de aanmelding van de mondiale topper Thiem. Morgen wordt bekeken of het toernooi, dat wordt afgewerkt volgens een pouleschema, alsnog wordt begonnen. Dan staat het duel tussen Thiem en Lucas Miedler op het programma. Of het duel met Pichler nog wordt gespeeld is onduidelijk.