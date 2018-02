Regenbogenstrepen voor Dumoulin, Hamilton geniet van de McLaren van Alonso

Video Kirsten Wild staat niet graag in de schijnwerpers

11:36 De Zwolse baanwielrenster Kirsten Wild (35) heeft van druk geen last. Op het WK Baanwielrennen in Apeldoorn komt ze op vier onderdelen in actie en is ze medaillekandidaat. ,,Word ik niet groter neergezet dan ik eigenlijk ben?'', vraagt ze zich af. ,,Het stikt zo in Apeldoorn van de wereld- en olympisch kampioenen. Ik heb maar één wereldtitel, hoor.''