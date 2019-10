Regionale coureurs in actie tijdens EK baan in Apeldoorn

Kyra Lamberink

Het EK begint in Omnisport Apeldoorn met de kwalificatie teamsprint voor vrouwen. Met Kyra Lamberink uit Bergentheim op de baan. Het is hét onderdeel voor de sprintster, die inmiddels een onomstreden positie veroverd heeft als starter op de teamsprint. Lamberink heeft één doel: een ticket halen voor de Olympische Spelen volgend jaar in Tokio. Zoals dat eigenlijk geldt voor vrijwel alle deelnemers aan het EK, waar de komende dagen belangrijke punten zijn te halen voor Tokio.

Volledig scherm Kyra Lamberink. © SCS/Sander Chamid

Lamberink komt in Apeldoorn ook nog in actie tijdens de 500 meter tijdrit. Die wedstrijd wordt op zondag gehouden.

Jeffrey Hoogland

De teamsprint is ook het onderdeel waar Jeffrey Hoogland een belangrijke schakel vormt. De Nijverdalse sprintbom is titelverdediger op de teamsprint en de individuele sprint. Hoogland heeft zich goud ten doel gesteld op de teamsprint. „Ik wil het EK verlaten met het maximaal haalbare. De teamsprint voelt vrij zeker. Als we met z’n allen uitvoeren wat we kunnen, zitten we op koers voor goud. Wat de sprint betreft, dat onderdeel ga ik ronde voor ronde kijken. Als ik vooraf zeg dat ik voor goud of voor een medaille ga, zit ik met mijn hoofd al in die eindstrijd. Ik moet het echt per wedstrijd bekijken, geen energie sparen richting een ronde later of de focus verliezen en verkeerde beslissingen maken. Maar natuurlijk hoop ik ook op dat onderdeel op een medaille.”

Volledig scherm Jeffrey Hoogland. © SCS/Sander Chamid

Kirsten Wild

Tenslotte komt op de openingsdag ook Kirsten Wild in actie. De Zwolse, geboren in Almelo, moet vier van de vijf dagen in Apeldoorn de baan op. Woensdag begint ze het toernooi met het onderdeel scratch. De olympische onderdelen omnium en madison staan ook nog op haar programma, alsmede de afvalkoers. In Apeldoorn veroverde Wild anderhalf jaar geleden tijdens het WK drie wereldtitels en was ze de koningin van het toernooi. „Het EK is wel een deel van de kwalificatie voor de Spelen, en daarmee belangrijk. Hier zijn gewoon punten te halen voor Tokio. Maar het is niet zo groot als een WK, dat is nu eenmaal zo. Aan de andere kant is het wel weer supertof om zo’n toernooi in Apeldoorn te mogen rijden. Daar heb ik heel veel zin in. Er hangt alleen iets minder vanaf dan van het WK”, aldus Wild.

Volledig scherm Kirsten Wild © BSR Agency

Oorlogssterkte

Aan het EK doen de beste baanrenners van de wereld mee. De Europese titelstrijd is het eerste belangrijke toernooi waar punten te verdienen zijn om in aanmerking te komen voor Tokyo 2020 en dat is in het deelnemersveld terug te zien. De internationale concurrentie is op volle oorlogssterkte present met renners die hun sporen op de baan en de weg al verdienden en tekenden voor Olympische, mondiale en continentale successen. Met toppers als olympisch baankampioen (en Europees kampioen op de weg) Elia Viviani, Laura Kenny (voorheen Trott), Bryan Coquard, Gregory Baugé, Amalie Dideriksen, Jolien D’hoore, Jason Kenny en Denis Dmitriev.