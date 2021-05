Regionale coureurs Pluimers en Boven op pad met nationale selectie

Rick Pluimers kan zich opmaken voor de Orlen Nations Grand Prix (29-30 mei) in Polen, waar hij één van de zes renners van de nationale selectie U23 is. Helmantel: „Vorig jaar hebben we deze koers zodanig gedomineerd dat we alle bekers nauwelijks mee kregen naar huis. Olav Kooij won toen het eindklassement en schreef een rit op zijn naam, terwijl we ook de ploegentijdrit wonnen. Ook dit jaar trekken we met ambities naar deze wedstrijd. Marijn van den Berg toonde deze week in Frankrijk al zijn snelle benen in de Alpes Isere Tour en ook Mick van Dijke en Rick Pluimers kunnen goed aankomen in een peloton of een kleinere groep. Ik denk kortom dat deze wedstrijd ons opnieuw volop kansen biedt om voor de winst te gaan.”