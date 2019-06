Regter grijpt net naast zege in Outdoor Wierden

Met Quilando bleef Regter slechts een fractie van een seconde achter op Dixon. „Toen ik op het scorebord keek, dacht ik shit… Die 0,03 seconde had ik wel kunnen goed maken. Ik heb onwijs lekker gereden, maar eigenlijk niet om te winnen”, aldus de Albergse amazone na afloop.

Voor Regter is Outdoor Wierden sinds afgelopen januari weer haar eerste internationale springconcours. „Ik had een hoop jonge paarden waar ik mee aan de gang ben geweest en die nu meekunnen. Ik vind niet dat mijn oudere paarden daarmee tekort zijn gekomen. Ok, internationaal heb je meer prijzengeld, maar ze zijn in elk geval niet uit ritme geraakt. Ik heb voor van de zomer meer internationale concoursen ingeschreven.”

Wierden stond in elk geval met stip in de agenda van Regter. „We rijden alweer 21 jaar in Wierden, vanaf m’n tiende bij de pony’s. Ik kom hier echt heel graag. Alles is super voor elkaar. Lekker de ruimte om te galopperen en er staat hier genoeg te kijken voor de paarden. De paarden leren er veel van en de parcoursbouw was fair vandaag. Ik heb er vijf mee, een lekker volle dag. Als je moet hangen op concours en lang moet wachten tot je je volgende paard kan starten, word ik alleen maar chagrijnig. Ik ben liever bezig.”

Speciaal paard

Quilando, die al sinds 2013 onder het zadel van Regter loopt, deed waar hij goed in is: foutloos springen. Ze wonnen de tweede prijs in deze 1.40m Werkgeverskring Wierden Prize met maar liefst 95 ruiters. Remco Been op Balou van het Molenhof Z werd gedeeld derde.

Karlijn Stemerdink en Bart Haselbekke zorgde overigens voor Nederlandse zeges op de openingsdag. Stemerdinkn won de 1.20 meter Van der Kolk Infra Prijs met Belladonna. Haselbekke de 1.30 meter House of Sakk Prize met Dorus. Steven Veldhuis werd achter Dixon tweede in de 1.35 meter Witzand Bouwmaterialen Prize met Hoselinde.