Reichenbach dient klacht in bij politie over Moscon: 'Dit was een afrekening'

,,Hij gaf mij met opzet een duw'', zegt Reichenbach in de Zwitserse krant Le Nouvelliste. ,,Meerdere renners hebben het zien gebeuren en kunnen getuigen. De gevolgen hadden veel erger kunnen zijn. Mijn ploeg heeft me aangespoord om een klacht in te dienen."

Volgens Reichenbach was het zelfs kwade opzet. Hij speelde dit jaar een rol in de schorsing die Moscon kreeg na het maken van racistische opmerkingen tijdens de Ronde van Romandië. ,,Dit is een afrekening voor mijn tweet, die tot zijn schorsing leidde. Maar ik had hem toen niet eens bij naam genoemd."