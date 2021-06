Reis verruilt Barcelona voor HSV, Cambuur haalt Boere terug naar eredivisie

Sprintko­ning Cavendish tegen wil en dank terug in Tour: ‘Hij gelooft dat hij enkel kan afgaan’

21 juni Vuurwerk gegarandeerd aankomende Tour. Mark Cavendish, 36 inmiddels, is terug in de Tour. Dertig (!) ritten won hij in de grootste wedstrijd op aarde. Maar heeft hij er nu iets te zoeken? ,,Wint hij wél een rit, dan wordt hij op een troon gezet.’’