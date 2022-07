Reisdag in de Tour de France, wisseldag in de Lezerstour

Wissels

Iedere deelnemer mag maximaal vijf wissels toepassen. Van die mogelijkheid wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Vooral tijdrijders moesten het tot nu toe ontgelden, waarbij Stefan Bissegger de meest gewisselde renner is. Hij werd al 2.327 keer uit de ploeg verwijderd. Het is natuurlijk niet vreemd dat vooral tijdrijders de klos zijn. De eerstvolgende tijdrit vindt plaats op 23 juli, op de voorlaatste dag van de Tour. Dan is het geen gekke gedachte om de tijdrijders toch maar in te wisselen voor klassementsrenners. Of een goede klimmer, want de bergetappes staan ook bijna voor de deur.