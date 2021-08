Reiss Nelson én meer: Feyenoord wacht drukke Deadline Day

Door Mikos Gouka



Frank Arnesen annuleerde gisteren zijn afspraak met de pers. De 64-jarige Deen had in de Kuip uitgebreid willen vertellen over de afgelopen weken als technisch directeur van Feyenoord, over zijn aankopen en over de selectie die op volle oorlogssterkte was gebracht. Maar alles komt in de Kuip aan op de laatste dag voor het verstrijken van de transferdeadline. ,,Vanwege de drukte in de laatste fase van de transferwindow, annuleert Arnesen de ontmoeting met de pers”, liet de Rotterdamse club weten.