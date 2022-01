Rekening van voormalig olympisch kampioen Elis Ligtlee wordt door radiozender betaald: ‘Het doel is een gelukkiger ik’

Bornse motorrijd­ster Mirjam Pol geniet van haar terugkeer in zwaarste rallywed­strijd ter wereld

BORNE - Nog twee etappes in de Dakar Rally en dan komt Mirjam Pol in Jeddah als beste motorrijdster over de streep. Een prestatie op zich, al wil de 38-jarige Bornse daar nu nog niet bij stilstaan. „Een klein foutje en het is over”, zegt ze vanuit de Saoedische woestijn.

10:30