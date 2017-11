Relayploegen bereiken finales bij wereldbekerwedstrijd Seoul

Individueel

Individueel was er vandaag geen Nederlands succes in Seoul. Knegt en Schulting strandden in de halve finales van de 1500 meter. De Laat reikte nog het verst op deze afstand; hij wist de B-finale te bereiken en eindigde daarin als derde.



Op de 500 meter waren de Nederlandse mannen donderdag al in de series uitgeschakeld. Van Ruijven onderscheidde zich vandaag bij de vrouwen door haar heat in de kwartfinales te winnen. Ze eindigde in de halve finales als derde in haar manche en werd verwezen naar de B-finale. Hierin eindigde ze ook als derde.