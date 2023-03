Remco Evenepoel is Primoz Roglic nu wel de baas in de Ronde van Catalonië

Remco Evenepoel heeft de derde etappe in de Ronde van Catalonië op zijn naam geschreven. De Belgische wereldkampioen van Soudal-Quick Step was de sterkste in een rit over 181 kilometer en drie beklimmingen tussen Olost en La Molina. Klassementsleider Primoz Roglic eindigde op 2 seconden achterstand als tweede.

Na de eerste twee ritten was niemand verrast dat het opnieuw een tweestrijd tussen Evenepoel en Roglic werd. De Sloveense kopman van Team Jumbo-Visma had de eerste rit gewonnen voor Evenepoel, waarna de hoofdrolspelers respectievelijk tweede en derde werden in de tweede etappe.



De vlucht van de dag werd woensdag gevormd door een zevental, van wie de Ecuadoraan Richard Carapaz de grootste naam was. De olympisch kampioen van Tokio en de winnaar van de Ronde van Italië van 2019 kreeg gezelschap van Niklas Eg, Filippo Zana, Guillaume Martin, Simone Petilli, Jefferson Cepeda en Maxim Van Gils.

Eindelijk raak voor Evenepoel

De kopgroep nam voor de eerste beklimming van de dag, de Coll de Coubet, een voorsprong van bijna 5 minuten, waarmee Martin virtueel de leiderstrui overnam. Onder aanvoering van de ploeg van Evenepoel slonk de voorsprong in het vervolg van de etappe snel.



De laatste drie vluchters Martin, Carapaz en Van Gils werden gegrepen op de slotbeklimming. Evenepoel zette vervolgens zijn aanval in, waarna alleen Roglic kon volgen. De Belg schudde in de laatste kilometer ook de Sloveen af.

Voor Evenepoel is het zijn eerste zege in de regenboogtrui, al droeg hij vandaag de witte jongerentrui en gaat die vlieger dus alsnog niet helemaal op. Hij is niet de nieuwe leider, want Roglic staat in dezelfde tijd. Roglic heeft in de afgelopen drie dagen echter beter dagresultaten neergezet en mag dus donderdag opnieuw starten in de leiderstrui. De Ronde van Catalonië duurt nog tot en met zondag.

