Remco Evenepoel moet ‘domme’ aanval bekopen, dubbelslag omstreden Miguel Ángel López in San Juan

Dat lukte niet. Ganna maakte terrein goed, maar bleef hangen en finishte uiteindelijk op een halve minuut achterstand als tweede achter López, die ook de nieuwe leider is. Achter maar liefst vijf Colombiaanse renners eindigde de teleurgestelde Evenepoel als zevende op meer dan een minuut. López werd deze winter ontslagen bij Astana omdat hij nauwe banden zou hebben met een controversiële ‘dopingdokter’. López ondertekende een contract voor een jaar bij de Colombiaanse ploeg Medellín EPM, dat uitkomt op continentaal niveau. De Colombiaan komt wel vaker om opmerkelijke redenen in het nieuws. Zo stapte hij in de voorlaatste etappe van de Vuelta in 2021 af omdat hij niet eens met de ploegleiding was. Belangrijk detail: hij stond derde in het klassement.

‘Een beetje dom’

,,Die aanval was eerder om de koers open te breken”, vertelde Evenepoel na de finish. ,,Ik hoopte dat er enkele goede mannen zouden mee springen. Maar niemand had al echt zin daar. Ik draaide echt heel soepel, voelde me echt goed. Maar die aanval, waarmee ik niet meteen een serieuze kloof sloeg, had ik misschien moeten opsparen voor de laatste kilometer en niet op negen kilometer van de streep. Achteraf gezien moet ik ook eerlijk zijn met mezelf: het was geen slimme zet, eerder een beetje dom. Zo komt het achteraf wat over, in elk geval... Er had meer ingezeten. Ik had beter moeten weten en mijn ervaring moeten uitspelen. Ik voelde me gewoon heel goed eigenlijk en daardoor was het een beetje een zelfmoordpoging.”



De Vuelta a San Juan telt nog twee vlakke etappes en eindigt zondag.