Renault belooft Red Bull 'magische' motor

'Bidden en smeken' om seniorenteam op de been te krijgen bij HVV Tubantia

21:52 HENGELO - Het eerste, tweede en derde elftal van voetbalvereniging HVV Tubantia pakte nog geen punt dit seizoen. Sterker nog: als alles en iedereen fit is kan het tweede team met pijn en moeite een elftal op de been krijgen op zondagmorgen. Maar het houdt niet over en dat leidde er bijna toe dat de club genoodzaakt was het team uit de competitie te halen. „Maar we gaan door. Bovendien mag het niet volgens de regels van de KNVB."