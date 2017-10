Renault stapt uit Formule E en richt zich volledig op Formule 1

FC Twente-trainer Pusic wisselde Assaidi uit voorzorg

24 oktober ENSCHEDE - Oussama Assaidi bleef dinsdagavond tegen Eindhoven uit voorzorg in de rust in de kleedkamer. ,,Hij was niet geblesseerd, maar we moeten in dit soort weken voorzichtig zijn met hem'', aldus trainer Marino Pusic. ,,Vrijdag spelen we immers alweer.''