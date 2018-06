Renault wil niet veel langer wachten op Red Bull

Red Bull overweegt het aflopende contract met Renault niet te verlengen en over te stappen naar Honda. De renstal van Max Verstappen en Daniel Ricciardo zou eigenlijk voor mei al duidelijkheid scheppen. Teambaas Christian Horner vertelde zondag na de Grand Prix van Canada nog zeker tot de race in Oostenrijk nodig te hebben.

Cyril Abiteboul, teambaas van Renault Sport F1, ziet geen reden om nog lang op Red Bull te wachten. ,,Het lijkt me dat ze nu alle informatie wel hebben", vertelde hij aan Motorsport. ,,Ze wilden een aanbod, dat hebben ze en dat aanbod moeten ze in de komende dagen accepteren."

Helmut Marko, de technisch adviseur bij Red Bull, is stellig: ,,Dat krijgen ze niet. Ik kan niets zeggen tot de race in Oostenrijk. Dan hebben we de cijfers waar we op wachten. We willen een goede beslissing maken."