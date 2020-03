Renners zijn parachutisten die uit een vliegtuig worden gegooid, zonder parachute

Als liefhebber hoop columnist Thijs Zonneveld dat de Strade Bianche niet wordt afgelast. ,,Tegelijkertijd is het tamelijk bizar dat de hele (sport)wereld maatregelen neemt en ze in het wielrennen denken dat ze met een paar zeepjes een pandemie kunnen voorkomen.‘’

Mailtje van de organisatie. Bedoeld om de twijfel – als die er al was – weg te nemen. Tuurlijk, tuurlijk, er kon nog van alles veranderen de komende dagen. Maar zonder tegenbericht gaan Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-San Remo gewoon door.

Natúúrlijk gaan ze door. Wielerkoersen gaan altijd door. Tenzij de weg verandert in een modderstroom of er een oorlog uitbreekt – maar dan nóg. Je kunt toch ook om de bomkraters heen fietsen zeker? Deden ze vroeger ook.

De vrees voor het coronavirus legt talloze evenementen in Italië lam. In de Serie A worden er wedstrijden afgelast. Inter Milaan speelde van de week in de Europa League in een leeg stadion, Juventus gaat de komende weken supporters uit Noord-Italië weren en in Triëst werd het OKT waterpolo afgelast. Uit voorzorg.

Bij RCS, de organisatie van de Italiaanse wielerkoersen, zijn ze niet zo onder de indruk van de uitbraak van het coronavirus. Zelfs niet nadat de helft van het personeel een dag of wat in quarantaine zat in een hotel in Abu Dhabi. Overdreven gedoe. Als je je handen maar goed wast.

Quote In het wielrennen bestaan er twee termijnen: de korte termijn en de nog kortere termijn.

In het wielrennen bestaan er twee termijnen: de korte termijn en de nog kortere termijn. Bij voorkeur doen ze niet aan voorzorgsmaatregelen. Ook niet aan nazorgsmaatregelen trouwens. Het liefst worden er geen maatregelen genomen.

Eerst het startschot, daarna zien we wel. Wielrenners zijn parachutisten die uit een vliegtuig worden gegooid, maar dan zonder parachute. Zie maar hoe je aan de finish komt – met bevroren tenen en een ijsklomp aan je neus, in temperaturen vér boven de veertig graden of tussen een stel meerennende halvegaren. Da’s de charme van de koers, schijnt.

Ik pretendeer niet dat ik verstand heb van een virus waarnaar nauwelijks onderzoek is gedaan. En ik zal zelfs niet ontkennen dat een deel van mij stiekem juicht dat Strade Bianche (wát een koers) niet wordt afgelast.

Quote In de ogen van veel mensen in het wielrennen is er maar één echte ramp: dat er niet wordt gekoerst.

Tegelijkertijd is het tamelijk bizar dat de hele (sport)wereld maatregelen neemt en ze in het wielrennen denken dat ze met een paar zeepjes een pandemie kunnen voorkomen. In de ogen van veel mensen in het wielrennen is er maar één echte ramp: dat er niet wordt gekoerst. Als de autoriteiten er niet voor gaan liggen, reist er straks doodleuk een circus van een mannetje of duizend tussen rijen publiek door Noord-Italië, alvorens uit te vliegen naar alle delen van de wereld.

Van kakkerlakken zeggen ze dat je er een atoombom op kunt gooien. Dat ze doodleuk uit het puin komen paraderen na de explosie. Dat ze zich niets aantrekken van de nucleaire paddenstoel die boven ze hangt.

Welnu.